عامر حسين: لن نتأخر على مطالب حسام حسن.. والأهلي لا يحق له الاعتراض على مباراة بلدية المحلة

أكد عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن أحمد دياب رئيس الرابطة عقدوا اجتماع مع حسام حسن وجهاز منتخب مصر، للتنسيق للمرحلة المقبلة.

إقرأ أيضًا..

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حسام حسن طلب الحصول على أسبوع قبل التوقف الدولي في مارس المقبل، وبالتالي دياب لن يتأخر ولا أنا هتأخر على مطالبه، وبدأت في عمل تصور حتى الجولة الثلاثين وقدمتها منذ ساعة إلى أحمد دياب من أجل الحصول على الموافقات الأمنية عليها، ويوم 12 مارس سيكون آخر مباراة لكل الأندية".

وأضاف عامر حسين: "الأهلي وإنبي فقط هو من يخوضوا مواجهة يوم 15 بسبب أن الأهلي لديه عدة مؤجلات، والتوقف الثاني سيكون في شهر يونيو، والدوري كان من المحدد ينتهي في 30 يوليو، ولكنها أصبحت الآن متوقفه على مشوار الأندية في المشاركات الإفريقية، وحال وصول الأربع أندية إلى النهائي في إفريقيا والكونفدرالية، الدوري ينتهي 10 أغسطس على الأقل، وهذا الموسم صعب بسبب انشاء بطولة الدوري الإفريقي".

وقال المشرف على لجنة المسابقات: "تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز ووضع مباراة الأحمر ضد بلدية المحلة في نفس اليوم، بسبب خروج بيراميدز في إفريقيا والأهلي يلعب في القاهرة، ولن يكون هناك اعتراض بسبب اللائحة التي تنص على أن الفريق الذي يلعب مباراة خارجية يحتاج 4 أيام للعب في الدوري أما من يخوض المباراة في مصر يحتاج 3 أيام".

واختتم عامر حسين: "تم تحديد مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول ولكن لن يتم الإعلان عنها حتى يتم الحصول على موافقه من رابطة الأندية".