مبابي يوقع لـ ريال مدريد براتب 50 مليون يورو سنويًا

وقع كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا ونادي بارييس سان جيرمان عقد انتقاله إلى الي ريال مدريد الاسباني لمدة 5 سنوات، اعتباراً من اول يوليو المقبل.

وأكدت صحيفة "ماركا" ان راتب مبابي سيتراوح ما بين 15 و20 مليون يورو، بعدما رفض فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد كسر سلم الرواتب في النادي الملكي من أجل النجم الفرنسي.

وحتى الآن، فان مكافأة التوقيع غير معروفة، لكنها أقل مما كان سيحصل عليه إذا انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2022، وستقسم المكافأة على 5 سنوات، ليصل إجمالي ما يحصل عليه كيليان مبابي سنويا بالمكافآت، إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.

وتم توقيع العقد بين اللاعب وإدارة النادي الملكي، يعد ان قاد المفاوضات خوسيه أنخيل سانشيز المدير التنفيذي للقطب المدريدي.

ماركا تكشف كواليس مفاوضات الريال ومبابي

وكشفت "ماركا " أن سانشيز اتصل بممثلي مبابي في بداية شهر يناير الماضي، لمعرفة مدى استعداد نجم البي اس جي للتوقيع مع ريال مدريد، وكان الرد إيجابيًا، لذلك تم الاتفاق على حسم كل شيء خلال شهر فبراير الجاري، لتنتهي قصة دامت أكثر من عامين، بين مبابي والريال وباريس سان جيرمان.