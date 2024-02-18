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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريال مدريد في مأزق بسبب كارفاخال

بوابة الوفد الإلكترونية

ريال مدريد في مأزق بسبب كارفاخال… وضع داني كارفاخال لاعب ريال مدريد فريقه في موقف صعب خلال مشاركته الأخيرة أمام رايو فايكانو بالتعادل (1-1) اليوم الأحد في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

 

وكان قد تعرض داني كارفاخال للطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة بسبب ضربه بالرأس لكيكي بيريز لاعب رايو فايكانو.

 

وسيغيب داني كارفاخال بعد طرده في مباراة اليوم، بينما تم إنذار كامافينجا وبالتالي سيغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

 

ويعيش المدرب أنشيلوتي أزمة، وهي بسبب غياب كارفاخال وكامافينجا عن الجولة المقبلة أمام إشبيلية، بالإضافة إلى أن النادي يعاني حاليًا من الإصابات التي ضربت الفريق.

 

وبحسب موقع "Opta"، فقد تم طرد كارفاخال مرتين في 47 مباراة في الموسمين الماضيين في الدوري الإسباني ولم يحصل إلا على بطاقة حمراء واحدة في المواسم التسعة الماضية (بطاقة حمراء واحدة في خلال 223 مباراة).

 

ترتيب الدوري الإسباني:

ويحتل ريال مدريد قمة ترتيب الدوري الإسباني بـ 62 نقطة من 25 مباراة.

بينما يأتي جيرونا في المركز الثاني بـ 56 نقطة من 24 مباراة.

ويأتي برشلونة في المركز الثالث بـ 54 نقطة من 25 مباراة.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بـ 51 نقطة من 25 مباراة.

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