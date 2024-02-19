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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوارديولا يعلق على اهتمام مانشستر سيتي بضم مبابي

مبابي
مبابي

علق بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على أنباء اهتمام الفريق الإنجليزي بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن مبابي وقع على عقود انتقاله لريال مدريد خلال الساعات القليلة الماضية لمدة 5 سنوات مقبلة.

ورد جوارديولا خلال سؤال وُجه إليه خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة برينتفورد، في المباراة المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قال: "بالتأكيد، كيليان مبابي لاعب مميز، كما يمتلك مستقبل عظيم، ولا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك".

وتابع المدرب الإسباني تصريحاته: "لدينا جريليتش تأكد غيابه عن مواجهة برينتفورد، بجانب جفارديول".

وأضاف: "باقي الفريق بخير، فالبعض يتحدث عن الدافع بعد التعادل، لكننا إذا كنا فزنا أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة، كان دافعنا سيبقى كما هو".

وأردف: "مباراة برينتفورد صعبة وليست سهلة، مثل كل مباراة، يتم الحكم على مانشستر سيتي بالنظر للنجاح الذي حققناه الموسم الماضي، ولكن هذا اعتدت عليه في برشلونة وبايرن ميونخ أيضًا".

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