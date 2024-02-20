قصة المواجهة الوحيدة بين إنترميلان وأتلتيكو مدريد قبل مباراة اليوم

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الثلاثاء، صوب ملعب سان سيرو الذي سيشهد لقاء الذهاب بين فريقي إنترميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريقان أجواء المباراة بهدف تحقيق أفضل نتيجة ممكنة من أجل تسهيل مهمة العبور للدور التالي في جولة الإياب على أرض ملعب ميتروبوليتانو يوم 13 مارس.

ولم يلتق الفريقان أبداً في أي مباراة قبل مباراة اليوم سوى مرة وحيدة في كأس السوبر الأوروبي، وأقيم اللقاء يوم 27 أغسطس 2010 على أرض ملعب لويس الثاني في إماراة موناكو.

ونجح أتلتيكو مدريد حينها في الفوز بالبطولة الأوروبية بعد الفوز بنتيجة 2-0، وأحرز الهدفين الراحل خوسيه أنطونيو رييس وسيرجيو أجويرو.

وشهدت المباراة تألق حارس أتلتيكو مدريد السابق دافيد دي خيا الذي أنقذ ركلة جزاء نفذها النجم دييجو ميليتو في الدقيقة 90.

المثير في الأمر أن أتلتيكو مدريد دخل اللقاء بصفته بطل الدوري الأوروبي وهي البطولة الثانية من حيث الأهمية في أوروبا، فيما لعب إنترميلان اللقاء بصفته بطل دوري أبطال أوروبا البطولة الأهم.