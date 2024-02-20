حلمي طولان: عبدالله السعيد مكسب كبير للزمالك.. ولا يمكن الحكم على جوميز

قال حلمي طولان، نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض كان بحاجة كبيرة لتدعيم بعض المراكز في خط الدفاع، مشيرًا إلى أن عبدالله السعيد سيمثل إضافة كبيرة للزمالك.

وقال حلمي طولان في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، على قناة المحور: " مباراة الزمالك والإسماعيلي ظهرت بشكل طبيعي، فلياقة المبارايات غير موجودة بسبب الغياب عن المواجهات لمدة 50 يوم، بالإضافة إلى دخول عناصر جديدة لم تتكيف بشكل كامل مع الفريق".

وأكمل: "عبدالله السعيد مكسب كبير لنادي الزمالك، والفريق يحتاج للاعبين في مراكز عديدة، وكنت بطالب بـ 4 لاعبين أساسيين في خط الدفاع، ولابد من وجود "كواليتي" عالي في تلك المراكز، والأظهرة هم مفاتيح اللعب".

وتابع: "كنت أتمنى تواجد رباعي دفاعي قوي في نادي الزمالك، وهناك أكثر من عنصر في الهجوم، ولكن هناك عجز في الفريق في بعض المراكز خاصًة بعد إصابة فتوح وعبدالشافي ومحمود الونش، وكان لابد من إشغال تلك المراكز".

وأتم حلمي طولان: "لا أستطيع الحكم على جوميز مع الزمالك من مباراة وحيدة".