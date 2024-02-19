وزير العدل الفلسطيني: الموقف المصري واضح في دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

قال محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن هناك مرافعة قادمة لجمهورية مصر العربية، للتنديد بالجرائم الإسرائيلية، وسط مطالبة المجتمع الدولي بمساندة القضية الفلسطينية.

وقال وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة ببرنامج “مع خيري”، على فضائية “المحور”،مساء اليوم، أن المرافعة القانونية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، استندت على القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، واتفاقية جنيف، خاصة بعد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

القضية الفلسطينية عادلة

وتابع وزير العدل الفلسطيني، أن الموقف المصري واضح في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية عادلة، خاصة بعد الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

عرضت فضائية "CNN"، الإنجليزية تقرير غير مسبوق يتعارض مع طبيعتها وسياستها التحريرية المؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

جندي إسرائيلي يسجل نفسه وهو يفجر مسجدا

وحمل التقرير عنوان "جندي إسرائيلي يسجل نفسه وهو يفجر مسجدا" كمثال فاضح وصريح وملخص لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والذي يرقى لحد الإبادة الجماعية، ودفع دولة جنوب إفريقيا لرفع دعوى ضد إسرائيل بذات المضمون أمام محكمة العدل الدولية.



وقالت المذيعة في مقدمة التقرير إن الإسرائيليون يرون صورة مختلفة تماما للحرب عن الذي يراه الآخرون، وتحدث المراسل جيريمي دايموند من سي إن إن عن الاتجاه السائد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينشر جنود جيش الدفاع الإسرائيلي هجومهم العسكري على غزة.

وعرض التقرير مقاطع فيديو لجنود الاحتلال نشروها على مواقع التواصل، أولها لجندي يستعرض أدوات التفجير في لقطات “سوشيالية” قبل تفجيره مسجدًا، وآخرون يفجرون مبان خلال صلاة تلمودية.

وحسب التقرير، يوثق الجنود الدمار الذي لحق بغزة ويبتهجون لذلك وينشرون مقاطع لتفجير جامعات ووحدات سكنية، بالإضافة لنشر مقاطع تخالف القانون الإنساني لأهل غزة وهم عراة ومكتوفي الأيدي والقدمين.