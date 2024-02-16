وزير العدل الفلسطيني: هناك تغيرًا لدى المجتمع الدولي بشأن الاعتراف بدولتنا (فيديو)

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن المشكلة لدى الشعب الفلسطيني وقيادته فلسطينية ليست بشأن "ما هو اليوم التالي في قطاع غزة”؛ ولكن المشكلة الآن في وقف جريمة الإبادة الجماعية الموجهة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، مؤكدًا أن الثمن دفعه ولا يزال يدفعه الشعب الفلسطيني.

حق المقاومة للشعب الفلسطيني مشروع في القانون الدولي



وأضاف وزير العدل الفلسطيني،خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم الجمعة، إن حق المقاومة للشعب الفلسطيني منذ عام 1967 وحتى اليوم، هو حق مشروع، في القانون الدولي، وبكل الوسائل السلمية وغير السلمية.

وأوضح وزير العدل الفلسطيني أنه بناء على الوسائل القضائية التي لجأ إليها الشعب الفلسطيني سواء محكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية، حيث إن هناك تغيرًا في المجتمع الدولي وخاصة في مواقف بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول في قضية الاعتراف أو قضية التحدث عن قيام دولة.