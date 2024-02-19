تحذير للنساء.. قلة النوم تزيد فرص الإصابة بالسبب الرئيسي للوفاة عالميًا

حذرت دراسة أمريكية حديثة النساء اللائي بلغن منتصف العمر من أن النوم أقل من خمس ساعات ليلًا بشكل يومي، قد يزيد من فرص إصابتهن بأمراض القلبس والأوعية الدموية.

تأثير قلة النوم على قلوب النساء



ووفقًا لما ذكره موقع "نيويورك بوست"، شملت بيانات الدراسة ما يقارب من 3 آلاف امرأة، تتراوح أعمارهن بين 42 و52 عاما، على مدار 22 عاما، سجلوا عادات نومهن وصحة القلب، والتي أفادت إن غالبية النساء (55%) ينمن نحو 6 ساعات و30 دقيقة كل ليلة، لكن 14% ذكرن أنهن يحصلن على أقل من خمس ساعات من النوم بشكل منتظم.

تأثير قلة النوم على قلوب النساء



كما أثبتت الدراسة أن النساء اللائي ينمن أقل من خمس ساعات في الليلة في المتوسط كن أكثر عرضة بنسبة 72% للإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب وأمراض الشريان التاجي من أولئك اللائي ينمن أكثر من ست ساعات كل ليلة، فضلًا عن إن التأثير الصحي كان أسوأ بالنسبة للنساء اللائي يعانين من أعراض الأرق أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع.



في الوقت نفسه، وجد الباحثون أن هؤلاء النساء لديهن احتمال أعلى بنسبة 75% للإصابة بأمراض القلب، التي صنفتها منظمة الصحة العالمية، على إنها السبب الرئيسي للوفاة على الصعيد العالمي على مدى السنوات العشرين الماضية.



وقد ترجع العلاقة بين النوم وأمراض القلب إلى حقيقة أن النوم غير الكافي يرفع ضغط الدم ويؤدي إلى مقاومة الإنسولين، ما يزيد من خطر تلف الأوعية الدموية، كما أن قلة النوم تزيد من خطر إصابة النساء بالسمنة، ما يهدد صحة القلب، لذا دائمًا ما توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها البالغين بالنوم لمدة 7 ساعات على الأقل في الليلة.

