ميزة توقف التنفس أثناء النوم في Galaxy Watch تحصل على موافقة FDA

كشفت شركة سامسونج أن إدارة الغذاء والدواء أعطت الضوء الأخضر لميزة الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم على أجهزة Galaxy Watch في الولايات المتحدة. وتشير الشركة إلى أن هذه هي الموافقة الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، حيث سبق أن وافق المسؤولون في كوريا الجنوبية على هذه الميزة لاستخدامها في ذلك البلد.

تخطط سامسونج لإضافة أداة مراقبة انقطاع التنفس أثناء النوم إلى أجهزة Galaxy Watch المتوافقة في الربع الثالث من هذا العام. سيكون متاحًا عبر تطبيق Samsung Health Monitor.

وتسمح هذه الميزة لأولئك الذين يبلغون من العمر 22 عامًا فما فوق والذين لم يتم تشخيص حالتهم بالتحقق من علامات انقطاع التنفس أثناء النوم باستخدام ساعتهم الذكية والهاتف. يبحث عن علامات انقطاع التنفس الانسدادي المعتدل إلى الشديد أثناء النوم (OSA) خلال فترة مراقبة مدتها ليلتان. سيحتاج المستخدمون إلى تتبع نومهم لأكثر من أربع ساعات مرتين خلال فترة عشرة أيام لاستخدام هذه الميزة.

انقطاع التنفس الانسدادي النومي (OSA) هو حالة شائعة ومزمنة تؤثر على حوالي 25% من الرجال وعُشر النساء في الولايات المتحدة، وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية. يميل الأشخاص المصابون بهذه الحالة إلى التوقف عن التنفس أثناء النوم، مما قد يقلل من جودة نومهم، ويعطل إمدادات الأكسجين ويؤدي إلى مزيد من التعب أثناء النهار. وتشير سامسونغ إلى أنه إذا ترك دون علاج، فإن "انقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الشريان التاجي وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب والسكتة الدماغية". وأضافت الشركة أن الميزة يجب أن تساعد المزيد من الأشخاص على اكتشاف الأشكال المتوسطة والشديدة من الحالة، وأن يطلبوا المشورة الطبية عندما يفعلون ذلك.

ظهرت إصدارات أخرى من هذه الميزة، والتي ترتبط بجهود سامسونج الأخرى لمساعدة عملائها على الحصول على نوم جيد أثناء الليل، في الأجهزة في أماكن أخرى. في عام 2020، أضافت Withings ميزة الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم إلى بساط تتبع النوم الخاص بها.