8 لاعبين يفتقدهم المصري البورسعيدي أمام بلدية المحلة

تأكد غياب ثمانية لاعبين عن مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالجولة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة.

المصري البورسعيدي

ومن المقرر إقامة مباراة المصري وبلدية المحل في السابعة مساء غدا الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

حيث سيغيب الثنائي ميدو جابر الحاصل على الإنذار الثالث خلال المباراة الأخيرة أمام الجونة والتي شهدت كذلك حصول زميله صلاح محسن على الإنذار الثاني والكارت الأحمر الذي استوجب معهما إيقافه لمباراة واحدة.



أما عن قائمة الإصابات فقد شهدت تواجد اسلام عطية المصاب بشد في العضلة الضامة وزميله حسن علي الذي يعاني من كدمة بالركبة وايزي ايميكا المصاب بتمزق في الرباط الداخلي للركبة بالإضافة إلى الحارس محمد شحاته المصاب بشرخ في عظام اصبع اليد.

فيما يدخل مدافع الفريق محمد دبش المرحلة الأخيرة من مراحل برنامجه التأهيلي بعد إصابته بجزع في أربطة الركبة ، بينما يواصل الجزائري عبد الرحيم دغموم برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق وبمتابعة من الكابتن وائل رأفت المعد البدني للفريق.