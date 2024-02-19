تنفيذ 95% من مبنى الأحوال المدنية الجديد بنجع حمادي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، عن قرب افتتاح مبنى الأحوال المدنية الجديد الخاص بمركز ومدينة نجع حمادى، والذى جرى تشييده بمنطقة الترعة الضمرانية.

وذكر البيان، ان نسبة التنفيذ بالمبنى وصلت 95% من اعمال التشييد والتجهيز، وذلك لتخفيف الكاهل على المواطنين من عناء المشقة والانتظار بمكان ادمى يليق بالمواطن النجعاوى لتلقى الخدمة .

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وكانت الوفد قد نشرت تقريرا صحفياً بعنوان أهالى نجع حمادى يطالبون بسجل مدنى، وقد تلقت الوفد ردا من وزارة الداخلية جرى نشرة فى العدد الورقى جاء فيه، سجل مدني جديد بالضمرانية تلقت الوفد ردا من وزارة الداخلية بخصوص ما نشر بتاريخ ١٤ أغسطس الماضى رسالة لأهالى نجع حمادي بمحافظة قنا تحت عنوان أهالى نجع حمادى يطالبون بسجل مدني جديد نظراً لضيق المساحة للسجل المدنى القديم وقد أفاد الرد بأنه قد تم إتخاذ إجراءات نقل وتطوير مبنى السجل المدني المشار إليه إلى مبنى المجلس الشعبى المحلى مؤقتا لحين الانتهاء من تشييد مبنى السجل المدني الجديد بناحية الضمرانية ببندر نجع حمادي.

علما بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لاتدخر جهدا فى مجال الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها.