الاحتلال يعلن استهدافه بنية تحتية لحزب الله قرب صيدا جنوبى لبنان

أكد جيش الاحتلال أنه استهدف بنية تحتية لحزب الله قرب صيدا جنوبي لبنان، كما تم إصابة 8 أشخاص جراء قصف للاحتلال قرب صيدا جنوبي لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

سرايا القدس تستهدف تجمعات لجنود الاحتلال في منطقة نتساريم





وفي وقت سابق، ستهدفت المقاومة الفلسطينية “سرايا القدس” تجمعات لجنود الاحتلال في محور التقدم "نتساريم" شمال شرق المنطقة الوسطى.

وقالت سرايا القدس في بيان لها: قصفنا تجمعات لجنود العدو في محور التقدم "نتساريم" شمال شرق المنطقة الوسطى برشقة صاروخية من نوع (107).

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن قواتها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل غربي مدينة خانيونس.

وقالت "القسام" في بيان على "تلغرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً تحصنت داخل منزل بقذيفة "RPG" مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد".

وتابع البيان: "أكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأضافت " القسام": "أكد مجاهدونا قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".