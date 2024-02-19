الإثنين 19 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. الاحتلال يشن غارتين على لبنان ردا على هجوم طبريا

صورة للغارة الإسرائيلية
صورة للغارة الإسرائيلية على لبنان

وقالت وسائل إعلام لبنانية، أن غارتان إسرائيليتان وقعت منذ قليل في لبنان، الغارة الأولى استهدفت مستودعا تابعاً لمعمل لصناعة المولدات يحوي على خزانات مازوت، فيما استهدفت الغارة الثانية مستودعاً آخر تابع لمعمل لتصنيع الحديد، بصاروخين.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن النيران اشتعلت في أحد المستودعين المستهدفين في المنطقة الصناعية في الغازية بسبب اشتعال براميل المازوت المخزنة فيه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: هاجمنا مخازن أسلحة لحزب الله في الغازية رداً على هجوم مسيرة للحزب على طبريا اليوم، وسنواصل العمل بقوة رداً على اعتداءات حزب الله.

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