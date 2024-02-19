طيران الاحتلال يشن غارتين على بلدة الغازية في لبنان

أعلن طيران الاحتلال الإسرائيلي، أنه سوف يقوم بشن غارتين على بلدة الغازية في لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

المقاومة الإسلامية في لبنان تقصف موقع ‌‏السماقة في مزارع شبعا المحتلة





وفي سياق متصل، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع ‌‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏16:25‌‌‏ من عصر ‌‎يوم الاثنين 19-02-2024 موقع ‌‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهدافها موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:15 من بعد ظهر‎ ‎يوم الاثنين 19-02-2024 موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

حزب الله يستهدف موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ





وفي إطار آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهدافها موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:15 من بعد ظهر‎ ‎يوم الاثنين 19-02-2024 موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏