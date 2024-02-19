المكاوي: إدراج الكاراتيه التقليدي ضمن الاتحادات المستحقة للحافز الرياضي إنجاز كبير وأشكر وزير الرياضة

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي برئاسة الدكتور رامى المكاوي عن موافقة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي على ادراج الكاراتيه التقليدي ضمن الاتحادات المستحقة للحافز الرياضي.



وكشف الدكتور رامي المكاوي رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للكاراتيه التقليدي ان الاتحاد تسلم القرار الوزاري رقم 209 لسنه 2024 الصادر بتاريخ 2024/2/7 بموافقة وزارة الرياضة على ادراج الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي ضمن الاتحادات المستحقة للحافز الرياضي.

واوضح المكاوي أنه سيتم منح الحافز الرياضي اعتباراً من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 في مسابقات "كاتا فردي - كوجو كوميتية - الفوكوجو - ايبون شوبو - انبو بنين - انبو ميكس ".

ووجه المكاوي الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على صدور هذا القرار والذي يدعم الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي ويساهم بشكل كبير في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة وهو الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد من اجل المساهمة في خلق جيل من الشباب محب للرياضة بما يعود بالنفع على المجتمع بجانب زيادة اعداد الأبطال الرياضيين ومنح مصر فرص أكبر لاعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر في كافة المحافل القارية والعالمية.

وأتم بإن هذا القرار حلم طال انتظاره من الجميع داخل الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي و جاء تتويجا للجهد الكبير من أعضاء مجلس الإدارة بالكامل و إدارة الاتحاد التنفيذية والمالية خلال السنوات الماضية .