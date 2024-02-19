الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل تارت التوت والكاسترد اللذيذة

تارت التوت والكاسترد
تارت التوت والكاسترد

تارت التوت والكاسترد من الحلويات اللذيذة التي يمكنك صنعها في الأعياد والمناسبات، فتتميز بمذاق لذيذ ومكونات بسيطة يمكن تحضيرها في أي وقت، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

تارت التوت والكاسترد

طريقة عمل تارت التوت والكاسترد

المقادير

- للتارت :

الزبدة : ثلاث أرباع الكوب

سكر : ربع كوب

دقيق : 2 كوب

ملح : رشّة

صفار البيض : 2 حبة

- للكاسترد والتوت :

البيض : 3 حبات

حليب : كوب

الفانيليا : ملعقة صغيرة

سكر : نصف كوب

التوت : نصف كوب (طازج)

 

طريقة التحضير

لتحضير التارت: 

باستخدام المضرب اخفقي الزبدة مع السكر جيداً في وعاء حتى يصبح المزيج كريمي، ثم أضيفي الدقيق والملح تدريجياً مع الاستمرار بالخفق حتى تتجانس المكونات جميعها مع بعضها البعض.

اخفقي البيضة وأضيفيها إلى المزيج حتى تصبح عجينة متماسكة.

غطي العجينة وضعيها في الثلاجة لمدة 60 دقيقة.

بعد مرور الوقت، افردي العجينة في قالب التارت بحيث تغطي قاعه وجوانبه.

اصنعي بعض الفتحات بالعجين باستخدام شوكة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي عجينة التارت إلى الفرن لحوالي 15 دقيقة حتى النضج.

 

لتحضير الكاسترد: 

باستخدام المضرب اخلطي البيض مع الحليب والسكر والفانيليا حتى يصبح خليطا متجانسا.

ارفعي الخليط على نار متوسطة وحركي جيدا حتى يكثف قوامه ثم ضعيه جانبا.

للتزيين: رُصي التوت الطازج فوق التارت، واسكبي الكاسترد، ثم اضغطي بيدكِ قليلا حتى تثبت حبات التوت في أماكنها.

أدخلي التارت إلى الثلاجة لمدة 60 دقيقة ثم قدميه.

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