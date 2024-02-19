خدمات صحية لــ 8 آلاف و 784 مواطناً بالمنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، انه تم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة ، لعدد 8 الاف و 784 مواطن ، خلال شهر يناير 2024 ، بتكلفة بلغت 21 مليون و 835 الف جنيه .

وذلك في اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، وفى إطار جهود مديرية الصحة بالمنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .

واوضحت الدكتورة هدير نبيل مدير ادارة العلاج على نفقة الدولة بمديرية الصحة ؛ أنه بناءا على توجيهات الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، بالفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع ؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.

حيث تم تقدبم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير ، لعدد 2806 حالة ؛ و تقديم خدمات العلاج الخارجى ، ( امراض الباطنة - الروماتويد - الأمراض المناعية - امراض القلب) ، لعدد 5645 حالة ؛ و إ جراء 148 عملية رمد ؛ و تقديم خدمات الغسيل الكلوى لعدد 316 حالة.