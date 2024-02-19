الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

خدمات صحية لــ 8 آلاف و 784 مواطناً بالمنيا

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالمنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة  الصحة بمحافظة المنيا ،  انه تم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة ، لعدد  8 الاف و 784 مواطن ، خلال شهر يناير 2024 ، بتكلفة بلغت 21  مليون و 835  الف جنيه .

 

وذلك  في اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، وفى إطار جهود مديرية الصحة بالمنيا  برئاسة الدكتور محمد حسنين ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .

 

واوضحت الدكتورة  هدير نبيل  مدير ادارة العلاج على نفقة الدولة  بمديرية الصحة ؛ أنه بناءا  على توجيهات  الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، بالفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع ؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية. 

 

حيث تم  تقدبم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير ، لعدد  2806  حالة  ؛  و تقديم خدمات العلاج الخارجى ، ( امراض الباطنة - الروماتويد - الأمراض المناعية - امراض القلب) ، لعدد  5645 حالة ؛  و إ جراء 148 عملية رمد  ؛  و تقديم خدمات الغسيل الكلوى  لعدد 316 حالة.

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