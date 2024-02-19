الإيقاع بخاطفي الهواتف المحمولة في أوسيم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة.

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واستخدام المُتهمان لهذا الغرض دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وتبين أن بحوزتهما (فرد محلى وطلقتين- دراجة نارية).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (6وقائع سرقة هواتف محمولة)، وأرشدا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.