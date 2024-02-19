ضبط قضيتي مُخدرات و6 أسلحة بيضاء

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (كمية لمخدر الحشيش) بحوزة (متهمين) في حملة أمنية بالإسكندرية.

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وتمكنت القوات أيضاً من ضبط عدد (6) قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالهم (6 قطع سلاح أبيض) بحوزة (6 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وفي إطار توجيه الوزارة حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.