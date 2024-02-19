ضبط سارق الهواتف المحمولة في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة بالقاهرة) لمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

وتبين إرتكابه سرقة (4 هواتف محمولة)، وأرشد عن المسروقات لدى إثنين عملائه سيئي النية (مالك وعامل بمحل هواتف محمولة بالقاهرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.