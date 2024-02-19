غدًا.. محاكمة متهمين بالنصب على المواطنين في الشروق

تستأنف غدًا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، نظر محاكمة متهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج بالشروق.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، وتوفير فرص عمل لهم واتخاذهما من فيلا بدائرة قسم شرطة الشروق مسرحاً لممارسة نشاطهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين منهم، وأقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وبتفتيش الفيلا المشار إليها عُثر بداخلها على 140 استمارة بيانات - 2 جهاز تابلت - 3 أختام - إيصالات أمانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب