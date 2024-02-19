السيسي: منذ 2015 وحتى اليوم لم يتم تنفيذ وعود قمة باريس للمناخ

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مؤسسات التمويل الدولية لم تكن مستعدة لتمويل مصر تمويل منخفض التكلفة من أجل التنمية.

كلمة الرئيس السيسي:

وتابع “السيسي”، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024”، بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، : “إذا لم يتوفر التمويل اللازم للدول التي لديها اقتصاديات متواضعة فلن تستطيع إنجاز شيئا”، مشددًا على أن قمة باريس للمناخ كان بها وعودا بضخ 100 مليار دولار لمصر لصالح الطاقة والمناخ، ومنذ 2015 وحتى اليوم لم يتم ضخ أي شيء.

وقال إنه تم تحويل 15 مليون وحدة سكينة للعمل بالغاز الطبيعي والطهي النظيف، موضحًا أن هذا كلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والأموال، مشددًا على أن هناك نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي، كما أنه في حالة وجود فرصة تمويل أكبر سيكون هناك تحول أكبر في هذا الإطار.

كلمة الرئيس السيسي:

وأوضح أننا كنا نفقد من 9 لـ10 مليار دولار سنويًا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق، إلا أنه خلال 7 سنوات يمكن الحديث أنه تم التغلب على هذه المشكلة ولكن تم إنفاق أموال ضخمة جدًا في تلك المشروعات.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه لم يضخ أموال بهذه القيمة طبقًا للتعهدات التي تمت من دول عملاقة وكبرى وهي المسئولة عن الكثير من أسباب التغير المناخي الموجودة في العالم، موضحًا أنه لابد من توفير التمويل اللازم للدول ذات الاقتصاديات المتواضعة.