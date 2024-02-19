إستعدادًا لشهر رمضان.. حملة لنظافة المساجد بأسيوط

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، عن إنطلاق حملة النظافة الموسعة اليوم الأثنين بمساجد المديرية وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك، والبداية من مسجد ناصر بمدينة أسيوط.

وقال الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، وبحسب توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وحرص الوزارة على تهيئتها استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445هـ، تطلق مديرية أوقاف أسيوط صباح اليوم الاثنين، حملة نظافة موسعة في جميع مساجد المحافظة، والبداية من مسجد ناصر بمدينة أسيوط.

وأضاف أن وزارة الأوقاف تؤكد على أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر في بيوت الله عز وجل أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لابد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون.