مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر اشتغال سيارة بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بمحافظة البحيرة، إندلاع حريق في سيارة، أسفر عن تفحم 3 جثث وإصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفي العامرية، حيث تم التعرف علي أربع من المصابين وجاري كشف هوية الثلاث جثث المتفحمة والمصاب الثامن بالحادث.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة اللواء محمود هويدي، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث اشتعال سيارة عند الكيلو 59 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية اتجاه القاهرة، أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف وتم السيطرة علي الحريق واخماده، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى العامرية تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من، "رحاب محمد عبد السلام" 48 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، "محمد رضا الجمل" 7 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، "شريف السيد محمد" 28 عاما، بكسر مضاعف بالساق اليسري وكدمه بالرأس، و"يوسف حسن مرسي عبد العال" 28 عاما، بكسر مضاعف بالساق اليسرى مع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.