توخيل: لا نستحق الخسارة أمام بوخوم

تواصل سقوط بايرن ميونخ المدوي في كل المسابقات مساء الاحد بعد سقوط أمام منافسه بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الألماني ليبتعد الزعيم البافاري عن مقدمة الدوري بفارق ثمان نقاط عن المتصدر بايرليفركوزن ويخسر المباراة الثالثة على التوالي في كافة المسابقات .

ورغم الخسارة امام بوخوم وتراجع فرص احتفاظه بلقب الدوري الألماني الا ان شبكة سكاي سبورت ألمانيا تكدت في تقرير لها عدم وجود أي نية لدى ادارة بايرن ميونخ في اقالة المدير الفني الألماني توماس توخيل او رغبة الاخير في تقديم استقالته من تدريب بايرن ميونخ وهو ما يعني استمراره حتى نهاية الموسم الحالي .

توماس توخيل عقب الهزيمة امام بوخوم رفض توجيه اي اتهام للاعبي بايرن ميونخ بالتخاذل او بتراجع المستوى مؤكدا ان لاعبيه هذا اليوم قدموا مباراة كبيرة وان الحظ أدار ظهره للفريق بوضوح خلال أحداث المباراة .

وقال توماس توخيل : قدمنا مباراة قوية وكان لنا اليد العليا اغلب فترات المباراة واهدنا سيل من الفرص التي لا تضيع . هذه واحدة من المباريات التي لو اعيدت خمس مرات سنفوز في المرات الخمس . فرحنا في الفوز باللقب لم تتراجع وسنواصل المنافسة حتى نهاية الدوري .

رئيس نادي بايرن ميونخ جان كريستين درسين قال : أشعر بالكثير من الاحباط . مثل هذه المباريات لا يجب ان تفلت من بين ايدينا بهذا الشكل . لا نفكر في تغيير المدرب ففي هذه الفترة من الموسم لا نفكر بهذه الطريقة وتوخيل مستمر في عمله مع الفريق .