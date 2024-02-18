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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سموحة يتعادل مع إنبي.. وزد يتعثر أمام البنك الأهلي في الدوري

زد والبنك الأهلي
زد والبنك الأهلي

تعادل سموحة مع نظيره إنبي سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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سموحة يتعادل ايجابيا مع البنك الأهلي في الدوري المصري

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في نفس الجولة، خطف البنك الأهلي تعادلا أمام زد بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

سجل أحمد عاطف مهاجم زد الهدف الأول في الدقيقة 43 ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني قبل نهاية اللقاء نجح البنك الأهلي تسجيل هدف التعادل عبر نيران صديقة محمد رضا لاعب زد في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي.

رفع إنبي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الدوري بعد خوضه 13 مباراة، فيما رفع سموحة رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس بعد خوض 12 لقاء.

بينما رفع زد رصيده إلى 21 نقطة في وصافة الدوري بعد خوض 12 مباراة، فيما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 11 نقطة، في المركز الرابع عشر.

 

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