الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

بروتوكول تعاون دولي جديد للرابطة الطبية "أميم" لتقوية الشبكة الدولية للجاليات .. تفاصيل

بروتوكول الرابطة
بروتوكول الرابطة الطبية الأوروبية الشرق اوسطية

 

 

وقع الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق اوسطية الدولية، والدكتور محمد حسن الطراونة، بروتوكول تعاون لتكوين شبكة الجاليات و المؤسسات و الاتحادات والمنظمات والمجالس و النقابات الصحية و الاعلامية و شؤون المهن  العربية و من اصل اجنبي الدولية المعترف فيها مع الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية  التي أصبحت على ارض الواقع قسم الصحة العالمية لأكثر من 2000  مؤسسة و جمعية في 120 دولة.


وتم الاتفاق الدولي بين الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية(اميم)  و نقابة الاطباء من اصل اجنبي في ايطاليا(امسي) و جالية  العالم العربي في ايطاليا(كوماي)  و حركة المتحدين للوحدة  و الاتحاد الدولي لابناء عرب 48  و اذاعة كوماي الدولية  و المدرسة الدولية عديدة اللغات اتحاد من أجل إيطاليا و الرابطة للصحفيين المحترفين الدوليين اعلام بلاحدود(الطرف الاول)؛ مع وكالة مؤاب الإخبارية في الأردن ممثله بريس هيئة المديرين الدكتور محمد حسن الطراونة عضو مجلس الإدارة في الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية و ممثل الرابطة في الأردن العربية ( الطرف الثاني).

وأكد الدكتور " عودة" أن هذا البروتوكول جاء للتعاون المشترك معا في الدول العربية و الأوربية لتنسيق العمل المشترك للمصلحة العامة و للتعاون الدولي المشترك و الدفاع عن حقوق الإنسان و تقوية الشبكة الدولية للجاليات والمؤسسات، النقابات ،المنظمات و المجالس و الاتحادات العربية الدولية المعترف فيهم رسميا للعمل في شكل جماعي و ديموقراطي وبدون دور شخصي او عائلي في عديد من المجالات مع جميع مؤسساتنا.

وقدم الدكتور فؤاد عودة، الشكر لجميع الأطباء و الجيش الابيض  الفلسطيني و العربية و الصحفيين العرب للمواقف المشرفة و مساعدة اهل فلسطين في هدة المأساه الكبيرة، متأملا تعاون جميع الأطباء و عاملين في جمال الصحة العرب في العالم لتقوية الجيش الأبيض العربي و صوته في أنحاء العالم.

 

IMG-20231109-WA0069
IMG-20231109-WA0069
IMG-20240218-WA0078
IMG-20240218-WA0078
IMG-20240218-WA0077
IMG-20240218-WA0077
IMG-20240218-WA0079
IMG-20240218-WA0079
IMG-20231231-WA0059
IMG-20231231-WA0059

مواد متعلقة

لقاءات ومؤتمرات.. حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع ( انفوجراف)

بروتوكول جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتدريب وتأهيل الشباب.. تفاصيل

وزيرة الهجرة: ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات تحسن وارتفع من المركز السادس إلى الخامس عالميًا

بهجت العبيدي: رغم تراجع تحويلات المصريين بالخارج يظل سهمهم الأكبر

وزيرة الهجرة تدعو الأطباء والمستثمرين المصريين للمشاركة في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية

اختفت لـ12 يومًا.. مصدر يكشف أسرار مقتل المصرية "مريم" بسويسرا

وزيرة الهجرة تستقبل مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر لبحث التعاون المشترك

سها جندي تهنئ الفائزة بالمركز الأول من مؤسسة هيكل للصحافة عن تحقيق الهجرة غير الشرعية

الجريدة الورقية