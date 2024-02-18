بروتوكول تعاون دولي جديد للرابطة الطبية "أميم" لتقوية الشبكة الدولية للجاليات .. تفاصيل

وقع الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق اوسطية الدولية، والدكتور محمد حسن الطراونة، بروتوكول تعاون لتكوين شبكة الجاليات و المؤسسات و الاتحادات والمنظمات والمجالس و النقابات الصحية و الاعلامية و شؤون المهن العربية و من اصل اجنبي الدولية المعترف فيها مع الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية التي أصبحت على ارض الواقع قسم الصحة العالمية لأكثر من 2000 مؤسسة و جمعية في 120 دولة.



وتم الاتفاق الدولي بين الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية(اميم) و نقابة الاطباء من اصل اجنبي في ايطاليا(امسي) و جالية العالم العربي في ايطاليا(كوماي) و حركة المتحدين للوحدة و الاتحاد الدولي لابناء عرب 48 و اذاعة كوماي الدولية و المدرسة الدولية عديدة اللغات اتحاد من أجل إيطاليا و الرابطة للصحفيين المحترفين الدوليين اعلام بلاحدود(الطرف الاول)؛ مع وكالة مؤاب الإخبارية في الأردن ممثله بريس هيئة المديرين الدكتور محمد حسن الطراونة عضو مجلس الإدارة في الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية و ممثل الرابطة في الأردن العربية ( الطرف الثاني).

وأكد الدكتور " عودة" أن هذا البروتوكول جاء للتعاون المشترك معا في الدول العربية و الأوربية لتنسيق العمل المشترك للمصلحة العامة و للتعاون الدولي المشترك و الدفاع عن حقوق الإنسان و تقوية الشبكة الدولية للجاليات والمؤسسات، النقابات ،المنظمات و المجالس و الاتحادات العربية الدولية المعترف فيهم رسميا للعمل في شكل جماعي و ديموقراطي وبدون دور شخصي او عائلي في عديد من المجالات مع جميع مؤسساتنا.

وقدم الدكتور فؤاد عودة، الشكر لجميع الأطباء و الجيش الابيض الفلسطيني و العربية و الصحفيين العرب للمواقف المشرفة و مساعدة اهل فلسطين في هدة المأساه الكبيرة، متأملا تعاون جميع الأطباء و عاملين في جمال الصحة العرب في العالم لتقوية الجيش الأبيض العربي و صوته في أنحاء العالم.

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