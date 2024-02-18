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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يختتم تدريباته استعدادا لموقعة الزمالك بالدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم ،وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

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المران تم خلاله منح مجموعة من اللاعبين تعليمات خاصة المقرر الالتزام بها في مواجهة الغد المرتقبة.

كما تخلل المران وضع الرتوش الأخيرة وسط إصرار من جانب اللاعبين لإسعاد الجماهير من خلال تحقيق نتيجة إيجابية.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات بغرض تلافي الأخطاء الفنية المرتكبة.

موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك 

يستقبل الفريق الكروي بالنادي الإسماعيلي نظيره الزمالك غدا الإثنين في تمام السابعة مساءا باستاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المحلي.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 12 نقطة جمعهم من خوض 11 مباراة.

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