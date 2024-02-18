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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي ينجح في إنهاء مشكلة محترفه الفلسطيني

خالد النبريص
خالد النبريص

نجح مجلس إدارة النادي  الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الفلسطينى خالد النبريص باستكمال تعاقده مع الفريق على أن يتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية .

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تحت قيادة إيهاب جلال.. الإسماعيلي يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة الزمالك

في سياق متصل اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم ،وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء الزمالك .

وشهد المران الجماعي للدروايش منح مجموعة من اللاعبين تعليمات خاصة المقرر الالتزام بها في مواجهة الغد المرتقبة.

ومن المقرر ان يستضيف الإسماعيلي الزمالك غدا الإثنين في تمام السابعة مساءا باستاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المحلي.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 12 نقطة جمعهم من خوض 11 مباراة.

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