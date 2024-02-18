رابط رسمي| آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية للعام الدراسي 2023-2024.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد للتسجيل في الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 هو يوم الخميس المقبل، الموافق 22 فبراير الحالي.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل في الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الأحد الموافق 14 يناير الحالي.

ونبهت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل في الاستمارة الإلكترونية لامتحانات للعام الدراسي 2023-2024 قبل انتهاء الفترة المحددة يوم الخميس المقبل.

رابط رسمي لاستمارة الثانوية العامة 2024

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل في استمارات امتحانات الثانوية العامة 2023-2024 على الموقع الإلكتروني، اعتبارا من الأحد الموافق 14 يناير الحالي.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم الطلاب بسرعة تسجيل الاستمارات الإلكترونية وحفظ البيانات، وطباعتها بكل مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

سجّل الآن استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية قبل انتهاء المدة المحددة (من هنا).



تسليم استمارة الثانوية العامة 2024

شرعت مدارس الثانوية العامة في جميع أنحاء الجمهورية، يوم الأحد الماضي الموافق 11 فبراير 2024، استلام استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ويستمر تسليم استمارات الثانوية العامة للمدارس من يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 حتى يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.

تعليمات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

نبهت وزارة التربية والتعليم الطلاب بضرورة التأكد من توضيح جميع المواد التي سيتم الامتحان فيها باستمارات امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة لامتحانات الثانوية العامة 2024 بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بعد السماح بقبول أية استمارات لامتحانات الثانوية العامة 2024 بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.