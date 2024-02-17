السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

طلاب
طلاب

 استمارة الثانوية العامة 2024.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية، التي تعد خطوة مهمة للتقدم للامتحانات التي من المقرر لها في يونيو المقبل.

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آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 

ووفقًا لما أعلنته وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة على الموقع الالكتروني سيكون يوم الخميس 22 فبراير الجاري، حيث بدأ التسجيل يوم 14 يناير الماضي.
خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة
 يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة من خلال الدخول على الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/
الضغط على تسجيل الدخول
كتابة البريد الإلكتروني الخاص بكل طالب
كتابة اسم المحافظة والمراكز التابعة لها
تسجيل وظيفة الأب والبيانات المطلوبة
الضغط على كلمة حفظ
طباعة الاستمارة الإلكترونية والتوجه بها إلى المدرسة التابع لها الطالب


الأوراق المطلوبة: 
6 صور مقاس 6*4
الاستمارة الإلكترونية
إيصال دفع المصروفات الخاصة بالثانوية العامة وقيمتها 500 جنيه
إيصال دفع رسوم الامتحانات وقيمتها 210 جنيهات
أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها
صورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر
طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات

توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

 وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة بضرورة تسجيل الاستمارة للتقدم للامتحانات والانتهاء من كتابة البيانات عبر الموقع الإلكتروني من خلال البريد المدرسي لكل طالب.

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