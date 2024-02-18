الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

طلاب
طلاب

امتحانات الثانوية العامة 2024.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عبر محرك البحث"جوجل"، عن الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام ولاسيما أنها تعد خطوة مهمة للغاية للدخول للامتحانات المقرر لها في يونيو المقبل.

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آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 
وووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة على الموقع الالكتروني سيكون يوم الخميس 22 فبراير الجاري، حيث بدأ التسجيل يوم 14 يناير الماضي.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الأوراق المطلوبة للتقدم للامتحانات:
6 صور مقاس 6*4
الاستمارة الإلكترونية التي تم تسجيلها
إيصال دفع المصروفات الخاصة بالثانوية العامة وقيمتها 500 جنيه
إيصال دفع رسوم الامتحانات وقيمتها 210 جنيهات
أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها
صورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر
طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات
توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة بضرورة تسجيل الاستمارة للتقدم للامتحانات والانتهاء من كتابة البيانات عبر الموقع الإلكتروني من خلال البريد المدرسي لكل طالب
خطوات التسجيل
يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة من خلال الدخول على الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/
الضغط على تسجيل الدخول
كتابة البريد الإلكتروني الخاص بكل طالب
كتابة اسم المحافظة والمراكز التابعة لها
تسجيل وظيفة الأب والبيانات المطلوبة
الضغط على كلمة حفظ
طباعة الاستمارة الإلكترونية والتوجه بها إلى المدرسة التابع لها الطالب.

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