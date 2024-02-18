الأمن العام يضبط 43 قضية اتجار في العملة بقيمة 21 مليون جنيه

استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 43 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 21 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



سرقة دراجة نارية

وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، ميكانيكي وعاملين حدادة بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانتهم بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه بدائرة مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر يونيه من العام المنقضي 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 مهتمين وهم: «محمد. الـ. ع» 30 عامًا، ميكانيكي، و«محمود. ف» 18 عامًا، حداد، و«عبدالله. ح» 26 عامًا، حداد، حيث قاموا باعتراض طريق المجني عليه حال قيادته دراجة نارية بالطريق العام، واستولوا على الدراجة النارية كرها عنه.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين بأن سرقوا المجني عليه عمدًا، حيث اعترضوا طريقه حال قيادته دراجة نارية، وأشهروا في وجهه سلاح ناري فرد خرطوش، وسلاح أبيض عبارة عن «مطواة»، وفرضوا سيطرتهم عليه وشل مقاومته، وتمكنوا من سرقة الدراجة النارية كرها عنه.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالة المتهمين الثلاثة محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.