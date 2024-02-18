حملات تفتيشية مكبرة لضبط الأسواق المصرية بمختلف المحافظات

شن فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية 35 من الحملات التفتيشية الموسعة على 290 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 5000 عبوة سناكس غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 800 كجم قمر الدين و 250 كجم مشمش مجفف منتهي الصلاحية.



وبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام 1 طن و 200 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (سناكس، مقرمشات، شوكولاتة، مكسبات طعم).



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.



كما تم تنفيذ 10 قرارت نيابة، وإعدام 50 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (معلبات، مقرمشات، مشروبات غازية، مخبوزات، منتجات ألبان).



وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 79 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 1 طن ونصف (لحوم، دواجن، منتجات ألبان، معلبات) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.



وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 45 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الروضة، ميت أبو غالب، الزرقا، فاراسكور، عزبة البرج، كفر البطيخ) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 272 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (تونة، مخبوزات، زيوت، مخلل، لحوم، جبن مبشور، عجائن)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالتفتيش على عدد 18 مطبخ تابع لجمعيات أهلية بمراكز الفيوم، سنورس وأبشواي، للوقوف على جاهزية هذه المطابخ لإعداد وجبات مطهية خلال شهر رمضان المبارك 2024م – 1445هـ، لتقديم هذه الوجبات كدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالمحافظة، ومازال التنسيق مستمرًا للتفتيش على كافة المطابخ المستهدفة.



كما نفذ الفرع حملات تفتيشية على عدد 32 منشأة غذائية بمدينة الفيوم، مركز سنورس، مركز الفيوم ومركز يوسف الصديق، بعضها بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين والتجارة الداخلية ولجنة السياحة بالمحافظة، وقد أسفرت الحملات عن إعدام كمية من المواد غذائية بعضها منتهية الصلاحية وبعضها تظهر عليها علامات فساد ظاهري، وتحرير 2 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، محضر ضبط لكمية من المواد الغذائية (لحوم) في أحد المطاعم يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 9 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 13 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 60 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أولاد صقر، فاقوس، أبو حماد، منيا القمح)، أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (عسل نحل، سكر بني، هوهوز، بلح تمر، أجبان، خلطات توابل، وغيرها من المواد الغذائية).



كما تم إعادة المرور على 8 منشآت غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 10 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 42 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، أشمون، الباجور، تلا، منوف)، وتم ضبط كمية من المواد الغذائية لعدد 69 صنف منتهي الصلاحية، (كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل) ومنتجات غذائية أخرى، وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



كما تم تشكيل حملة تفتيشية مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركز أشمون، أسفرت عن التحفظ على 3.9 طن عسل أسود ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 13 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 36 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (حي شرق المنطورة، طلخا، السنبلاوين).



وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 582 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (مصنعات لحوم ودجاج، صوصات متنوعة، منتجات ألبان، مكرونة، جبن، أسماك) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة.



كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 51 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 40 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 59 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لتلك المخالفات.



وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 10 حملات تفتيشية على عدد 33 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (سوهاج، المراغة، أخميم)، أسفرت تلك الحملات عن إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة بني سويف بشن حملات على 17 منشأة غذائية بنطاق قرى شريف باشا، حاجز بني سليمان ومركز ببا، أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (منتجات ألبان، بهارات، خضروات مجمدات) وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 2 حملة تفتيشية موسعة على 25 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام 200 كجم منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مكرونة سريعة التحضير، عصائر متنوعة)، كما تبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

أجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان الجديدة 8 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 25 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 2 محضر إعدام لمواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مقرمشات، بسكويت، خلطات توابل)، وتم أخذ تعهدات على بعض المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 10 حملات على 10 منشآت غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام 116 كجم منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (خلطات توابل، زبادي، لانشون، مخبوزات، مكسبات طعم، مقرمشات، بسكويت، كريمة شوكولاتة) وتم تحرير محاضر الإعدام لجميع تلك المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم أخذ تعهدات على بعض المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة.