شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

خلال 24 ساعة .. تحرير 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط قرابة 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

حريق في منزل والد سوزي الأردنية

سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة ، علي حريق في منزل والد البلوجر سوزي الأردنية نتيجة لحدوث ماس كهربائي، بالتزامن مع قرار إخلاء سبيلها على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات تخالف قيم الأسرة وسب وقذف والدها.

وتبين أن الحريق أدى إلى تلف محتويات شقة والد سوزي الأردنية صاحبة تريند آه.. الشارع اللي وراه، بالكامل، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة عليه وإخماده.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على سوزي الأردنية في منطقة الساحل، بتهمة انتهاكها لحرمة الحياة الخاصة واختراق القيم الأسرية، وذلك بعد تصويرها للعديد من المقاطع لها ولوالدها، وهما يتبادلان السب والشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إخلاء سبيل سوزي الأردنية

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد ضبطها بتهمة سب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.