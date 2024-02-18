ضبطت الأجهزة الأمنية ، كلا من رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لتصنيع الكراسات والكشاكيل، ورئيس مجلس شركة الذهبية للتجارة والصناعة، لاتهامهما بتقديم مستندات مزورة للحصول على تسهيلات من أحد البنوك بمئات الملايين من الجنيهات.

سقوط رئيسي الذهبية للتجارة والصناعة والأهلية لتصنيع الكراسات والكشاكيل في قبضة الأمن



ورصدت مباحث الأموال العامة بالجيزة، حصول كل من رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لتصنيع الكراسات والكشاكيل، ورئيس مجلس شركة الذهبية للتجارة والصناعة، على تسهيلات بمئات ملايين الجنيهات بضمان توريد من وزارة التربية والتعليم.

وتوصلت مباحث الأموال العامة، إلى أن المتهمين قدما مستندات مزورة للحصول على تسهيلات من أحد البنوك بمئات الملايين من الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

مصدر أمني.. لا صحه لتلقي تبرع بـ العملة الأجنبية من أحد المواطنين

كما نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بتلقي تبرع بـ العملة الأجنبية من أحد المواطنين.

وأكد المصدر أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال مروجي تلك الادعاءات.

كما نفى مصدر أمني في وقت سابق صحة ما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على مندوب إحدى شركات الملاحة، من داخل أحد البنوك بالإسكندرية لحيازته عملات أجنبية.

وأكد المصدر، أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت إليه جماعة الإخوان الإرهابية، من محاولات يائسة لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.



سقوط تاجري مخدرات في قبضة الأمن بالقاهرة والقليوبية



كما ضبطت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية ، من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، قدرت قيمتها المالية قرابة 8 ملايين جنيه.

​​​​​​وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية قيام عنصرين إجراميين، بالإتجار فى المواد المخدرة، وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، وبحوزتهما 160 كيلو جرام من مخدر الحشيش - بندقية آلية - خزينة بداخلها عدد من الطلقات، و2 سيارة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارتان لنقل وترويج المواد المخدرة والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 8 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

