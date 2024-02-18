رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: عقدنا أول اتفاقية مع وزير الشباب لتأهيل العمالة ومواجهة الهجرة غير الشرعية

في حواره لـ " الوفد"

زيادة أعداد هجرة القصر " الأطفال" الى ايطاليا والسبب الأسرة.. والقانون الايطالي يعمل على حمايتهم

عيسى اسكندر: سوق العمل الإيطالي يحتاج عمالة وتوجد فرص عمل في الكثير من المهن ولكن بشروط

الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا في مكافحة الهجرة غير الشرعية ونجحت في حماية سواحلها

وصول أعداد بسيطة من المهاجرين غير الشرعيين ويقعون فريسة ويتم الزج بهم في السجون وترحيلهم

عدد الجالية المصرية في إيطاليا يتجاوز نصف مليون من أكبر الجاليات في أوروبا

تعاون كبير بين مصر وإيطاليا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

تنفيذ مشروعات تخص تأهيل عمالة مدربة يحتاجها سوق العمل الأوروبي لمحاربة الهجرة غير الشرعية

لدينا ٩٩٥ مكتب خدمات للعمالة في إيطاليا من الشمال للجنوب

ايطاليا من اعظم ٧ دول في الصناعة ونعمل على نقل خطوط الانتاج الى مصر

المعاشات وشهادة معادلة لرخصة القيادة المصرية.. مشاكل تؤرق المصريين في ايطاليا

المصريون في ايطاليا تفوقوا على الإيطاليين فى عمل البيتزا

إيطاليا دولة عجوز تحتاج للمهاجرين والعمالة الماهرة

أكد الدكتو عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن عمليات الهجرة غير الشرعية تسفر في النهاية عن وصول أعداد بسيطة من المهاجرين ويقعون فريسة ويتم الزج بهم في السجون وترحيلهم.

وكشف "اسكندر" في حوار خاص ل " الوفد"، أن سوق العمل الإيطالي يحتاج عمالة وتوجد فرص عمل في الكثير من المهن ولكن بشروط أهمها تعليم الشاب الثقافة الإيطالية حتى يندمج مع المجتمع الإيطالي سريعا، موضحا أن المجتمع الإيطالي يحتاج تجديدا وعدد الجالية المصرية في إيطاليا يتجاوز نصف مليون.

وإليكم نص الحوار:-

حدثنا عن الهجرة غير الشرعية في ايطاليا، وكم عدد المصريين هناك؟

تواجد المهاجرين غير الشرعيين في دولة ايطاليا مشكلة كبيرة حيث يتم استغلالهم ويقعون فريسة لتجار البشر والمافيا، لذلك دائما انادي من يرغب في السفر والعمل بالخارج ان يسلك طريق النور حتى يكون بمأمن من كافة المشاكل التي تواجه المهاجر غير الشرعي وأولها الموت غرقا.

بالنسبة لي الهجرة غير الشرعية هى هجرة الموت ونحن لا نقبل بها من باب الانسانية، وللأسف هناك البعض منهم ينجح في اخد الاقامة بناء على طلبه للجوء بعد سرد قصة غير حقيقية من قبل الفرد المهاجر .

الحكومة الايطالية والمصرية تهاجم تلك الظاهرة بكل قوة، وللأسف تكثر في ايطاليا هجرة القصر " الأطفال"، والقانون الايطالي يعمل على حمايتهم حيث يتم تسجيلهم فور رصدهم بمراكز ومدارس اجتماعية حفاظا عليهم، وللأسف الأسرة على علم وهى من تفعل ذلك في ابناءها فلذات كبدها دون ان يرمش لهم جفن.

لذلك دائما أؤكد في كلامي على ضرورة ثقافة الأسرة فعليها عامل مهم في محاربة تلك الظاهرة، ويجب على المهاجر ايضا أن يعلم جيدا أنه مثل ما له حقوق عليه واجبات أثناء تواجده بالدولة المضيفة

كم عدد المصريين في دولة ايطاليا؟

أما بالنسبة لعدد الجالية المصرية في إيطاليا فهو يتجاوز نصف مليون، أي أكثر من ٥٠٠ ألف مواطن مصري متواجد على الأراضي الإيطالية، وهم من أكبر الجاليات فى أوروبا.

رأيك في جهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية السنوات الماضية ؟

اشيد بدور الدولة المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية عبر حدودها فمنذ عام ٢٠١٦ لم تخرج مركب واحدة غير شرعية، كما أن هناك تعاون كبير بين مصر وإيطاليا لمواجهة الظاهرة والحكومة الايطالية تقدر ذلك والاتحاد الاوروبي يقيم هذا الدور المصري وبدوري أحيي المسؤولين في مصر بنجاحهم في مواجهة تلك الظاهرة عبر حدودها.

انا دوري هنا كاتحاد عمال مصري في ايطاليا بوفر للراغب في السفر بديل للهجرة غير الشرعية وفي حال احتياج الدولة لعمالة نقوم بتدريب وتأهيلهم للعمل بأوراق وطرق سليمة من خلال مكاتبنا الرسمية.



متى ينتهى كابوس الهجرة غير الشرعية من وجهة نظر رئيس اتحاد العمال المصريين بايطاليا؟

هناك مشاكل كثيرة يعاني منها المهاجرون، و يجب تنظيم الهجرة الشرعية إلى دول شمال المتوسط، والعمل سويا على محاربة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تخص تأهيل عمالة مدربة يحتاجها سوق العمل الأوروبي.

وتعتبر ايطاليا من اعظم ٧ دول في الصناعة من الممكن عمل صناعات ومشروعات بين الدوليتين داخل مصر وبالتالي نقل خطوط الانتاج الى مصر والعمالة أيضا ويعد هذا المقترح احدى الحلول الناجحة لمواجهة تلك الظاهرة بفتح مجال عمل وانتاج في مصر مع تلك الدول الصناعية الكبرى والفترة القادمة سيكون لها صدى في مصر .

ما دور اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا باعتباره من أقدم الاتحادات العمالية المصرية فى العالم؟

يعتبر اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا من أوائل الاتحادات العمالية للمصريين فى العالم، تأسس عام 1990، واعتمدته وزارة الداخلية الإيطالية، وتم عقد توأمة مع اتحادات عمال إيطاليا، وهو واحد من 3 اتحادات تضمها الاتحادات العمالية الإيطالية، ويضم 3.5 مليون عامل.

وكان نتيجة تلك التوأمة، مع اتحاد العمال الإيطالى، (عمره 71 عامًا)، أن انتشر اتحاد عمال المصريين فى إيطاليا، وأصبح له مكاتب خدمات عمالية، ويشارك فى أى تشريع إيطالى معنى بالعمالة، ونستفيد من هذا الاتحاد بالخدمات، نظرًا لأنه يضم ٩٩٥ مكتب خدمات من الشمال للجنوب؛ ما يسهل على المصريين الحصول على تجديد تصريح العمل، وتقديم إعانات للبطالة، ويتولى إنجاز أوراق لم الشمل للزوجة المغتربة، وإنهاء تقديم طلب الحصول على الجنسية.



ما الجديد الذي يقدمه الاتحاد في ملف العمالة المصرية في ايطاليا؟

لدينا مكاتب كثيرة في ايطاليا فهناك ٩٩٥ مكتب خدمات بايطاليا، وفتحنا الان مكتب بمصر يقوم بجميع الاجراءات الخاصة بالعامل بكل سهولة دون تعقيد او تأخير، كما أن لدينا توأمة مع اكبر اتحاد نقابات عمال بايطاليا، متخصص في مشاكل وطلبات العمالة بشكل فوري، وفتح مكتب في مصر انجاز وخطوة كبيرة ستحل كثير من أزمات العمالة والسفر للخارج.

نحن اتحاد قائم منذ ٣٤ عام فهو ليس تمثيل حكومي ولكننا على تواصل دائم بالمسؤولين، كما أن مكاتبنا متواجدة بكثافة في كل انحاء ايطاليا ونحل جميع المشاكل الخاصة بالعمالة التي تصلنا بشكل أسرع من أي منظمة أخرى نظرا لكثافة انتشارنا وتخصصنا، كما أن خطواتنا مدروسة وباذن الله يكون في مكاتب اخرى بمحافظات مصر لخدمة الجميع.

أيضا المكتب المتواجد في مصر يخدم العمالة الايطالية الموجودة في مصر فهو ليس خاص بالمصريين فقط وذلك نظرا لقوة مكاتبنا في إنهاء كافة الاجراءات والمطالب مع المختصين بشكل أسرع وفوري.

وكانت القنصلية الايطالية تقوم بذلك الدور الا أن الروتين والاجراءات الطويلة المعقدة، جعلنا اكثر فاعلية لأننا نخاطب الجهة المسؤولة مباشرة لأننا تخصص نقابات وعمالة وعلى دراية بتلك الأمور .

كما أن السفارة المصرية والخارجية المصرية طبعت أوراق بعنوان مكتبنا في مصر لتوجيه أي شكاوى عمالية للمصريين في ايطاليا لحلها، وهذا شيء أسعدنا كثيرا .

حدثني عن أهم المشروعات والمبادرات التي قدمها الإتحاد للعمالة المصرية في ايطاليا؟

قدمنا مشروع " لم الشمل" للإنتهاء من التأشيرات لأهل العامل وأسرته وتأهيلهم للعيش في المجتمع الغربي بكل سهولة، ومول هذا المشروع من قبل وزرات ايطالية كبيرة، حيث دخل الكثير من الاسر المصرية بطريقة شرعية وامنه لرؤية العامل، وهذا هو هدفنا لم شمل الاسرة بشكل قانوني في دول العمل.

قدمنا أيضا مشروع "أرض الوطن" لتشجيع المصريين على الشراء والاستثمار في وطنهم والعودة مرة أخرى لجذورهم.

أيضا هناك مشروع المصنع المفتوح، فقد علمنا الشباب على الابتكار في صناعة الغزل والنسيج، بمساعدة أهل الإختصاص، وتم إعطائهم مبلغ مالي لبداية حياتهم المهنية داخل وطنهم، وده يعتبر وسيلة أخرى لمحاربة الهجرة غير الشرعية

هل إيطاليا بحاجة إلى مهاجرين؟

نعم ايطاليا تحتاج كثيرا للشباب لأنها دولة عجوز ولديها احتياج كبير لهؤلاء الشباب والمهاجرين إليها، ولإيطاليا دور قوي في مساعدة الاسر والاطفال في التعليم والعلاج وغيره من متطلبات واحتياجات العائلة.

ماذا عن المبادرات والمشروعات التي يقدمها اتحاد عمال ايطاليا في مصر؟

جئت مخصوص من إيطاليا لتوقيع بروتوكول واتفاق مع الدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ومعهد "دون بسكو" الايطالي بالإسكندرية الذي تلجأ إليه وزارة القوى العاملة للتأكد من صحة المعلومات حول العمالة، والذي بدوره رحب كثيرا بمشروعي وتقديمه الدعم الكبير له.

حيث قمت بالإتفاق مع الدكتور اشرف صبحي وكل الجهات المعنية بمشروع تأهيل عمالة مصرية لغويا ومهنيا بالإتفاق مع الحكومة الايطالية، حيث قمت بعرض المشروع على وزاتي العمل والهجرة المصرية إلا أن وزير الشباب والرياضة جاء رده سريعا بالموافقة عليه ومد يد المساعدة والعون لنا واتقدم بخالص الشكر على إهتمامه بهذا الملف.

كما يشمل الاتفاق شق آخر تدريب على المهن المطلوبة، حيث سيتم استخدام مراكز الشباب كمراكز تدريب من قبل الايطاليين للمدربين المصريين لتدريب العمال المصريين.

كما أن العامل الراغب في السفر إلى إيطاليا، يشارك أيضا في دورة تأهيل مهني تتراوح مدتها من ثلاثة إلى ستة أشهر، طبقا لنوع المهنة التي سيمارسها في إيطاليا.

أيضا الحكومة الايطالية تتكفل بالكورس اللغوي، بالإضافة إلى تذاكر السفر، وبالتالي العامل المصري هيتعلم ويسافر دون أي تكاليف عليه.

هل هناك اتفاقيات لكم مع وزارة العمل والهجرة المصرية؟

اتمنى التواصل والعمل معهم فيما يخص العمالة مجال عملنا ولدي نداء خاص لوزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، فلدينا مقترحات للعمالة المصرية لحل مشاكل كثيرة نحتاج فقط للتنسيق مع الجهات المعنية معنا .

ما المشاكل التي تواجه المصريين في ايطاليا؟

مشكلة المعاشات والرخصة، فالنسبة للمعاشات المصريين في إيطاليا يعيشون هناك لمدة تتراوح ما بين 10 و25 عامًا، وبعد العودة إلى مصر لا يوجد لهم أي معاش لعدم وجود أي سند قانوني، حيث لا يتم التأمين على الشريحة الأكبر للعاملين المصريين بالخارج وخاصة في إيطاليا، ولدي مقترح لوزارة العمل لحل تلك الأزمة.

ومن ضمن المطالب، التى نسعى إليها أيضا أن تكون هناك شهادة معادلة لرخصة القيادة المصرية (التعامل بالمثل)، فمن حق الإيطالى أن يستخدم رخصته فى مصر، لذا يجب أن يكون للمصرى الحق فى استخدام رخصته فى إيطاليا.

ومن أبرز مشاكل المصريين أيضا قبولهم العمل برواتب قليلة، وساعات عمل أكثر، حيث أنهم متخصصون فى أعمال المطاعم والفنادق والبناء والتشييد، وانتشر مؤخرًا عملهم في مجال الفاكهة، والبيع بالجملة والقطاعى، بالإضافة لعملهم بالطبخ ومحال البيتزا، بل أنهم تفوقوا على الإيطاليين فى عمل البيتزا.