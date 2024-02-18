الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

من السعودية.. نيمار يبدأ صفحة جديدة مع الهلال

نيمار
نيمار

يواصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا المحترف في صفوف الهلال السعودي، استكمال برنامج التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد بأن النجم البرازيلي في صفوف الهلال، نيمار دا سيلفا، بعد وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء الاثنين الماضي، بدأ مرحلة جديدة من التأهيل استعدادا للعودة إلى الملاعب.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن البرازيلي ريكاردو روزا، المعد البدني لنيمار، يشرف على المرحلة الثالثة من علاجه.

وبدأ نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق المرحلة الجديدة في النادي، إضافة إلى أحد المراكز الرياضية الخاصة في الرياض، تحت إشراف الجهاز الطبي للهلال، ويتقدم بشكل ملحوظ في برنامجه التأهيلي.

ويغيب نيمار عن صفوف الهلال، منذ أكتوبر الماضي، بعد إصابته خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي، في إطار تصفيات كأس العالم 2026.

وشارك راقص السامبا بقميص الهلال في 5 مباريات فقط، بعد انضمامه قادما من باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري.

ويرتبط صاحب الـ32 عاما بعقد مع الزعيم، يمتد حتى صيف 2025.

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