الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسباب إصابة الأطفال بالأنيميا وطرق الوقاية

الاطفال
الاطفال

الأنيميا.. تعد الأنيميا من أكثر الأمراض التي تصيب الإنسان سواء الكبار أو الأطفال نظرًا لأنها اضطراب في الدم شائع الحدوث، ويحدث عندما تكون كرات الدم الحمراء أقل من الطبيعي.

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نقص الهيموجلوبين في الدم 
كما تحدث الانيميا عندما تكون نسبة تركيز الهيموجلوبين قليلة في الدم الذي يعد هو البروتين الذي يسمح لكرات الدم الحمراء بحمل الأكسجين لبقية خلايا الجسم.

تحذيرات وزارة الصحة والسكان 
وقد حذرت وزارة الصحة والسكان من إصابة الأطفال بالأنيميا، موضحة أن من أهم أسباب إصابتهم بها هي نقص في الحديد، أو في فيتامين ب 12، أوفيتامين ب 6، والإصابة بالنزيف عن طريق الإصابة بسيولة الدم، أو أي سبب آخر، وأنيميا تكسيرية، أو الديدان، وذلك ضمن جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والانيميا والتقزم لدى طلاب المدارس.
أعراض الانيميا لدى الأطفال 
تسارع ضربات القلب
شحوب الوجه
الصداع
الشعور المستمر بالإجهاد
الدوخة
صعوبة التقاط الأنفاس 
أسباب الاصابة
سوء التغذية حيث يسبب عدم القدرة على الاحتياج المطلوب من الحديد أو حمض الفوليك
الامراض المناعية
الامراض الوراثية 
استخدام بعض الأدوية 
التعرض للالتهابات

طرق الوقاية
تناول الاطعمة التي تحتوي على اللحوم الحمراء والدواجن
تناول البقوليات
تناول المأكولات البحرية
تناول الخضراوات الليفية مثل السبانخ
تناول الفواكة المجمدة مثل الزبيب
تناول حبوب الغنية بالحديد
كما يمكن تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين س

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