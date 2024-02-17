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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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متحدث الصحة: ارتفاع في انتشار الفيروسات التنفسية.. عليكم ارتداء الكمامة

متحدث وزارة الصحة
متحدث وزارة الصحة والسكان

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فترة التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة هي الفترة التي يكثر فيها انتشار الفيروسات التنفسية وتنتشر في شهر يناير وفبراير على مدار السنوات وعلى مستوى العالم، مشددًا على أن العلماء أثبتوا أنه في فترات انخفاض درجات الحرارة تنتشر الفيروسات التنفسية.

وأوضح «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك ارتفاع في انتشار الفيروسات التنفسية وليست مرتفعة عن معدلات الإصابة في السنوات السابقة، مؤكدًا أن الارتفاع في الفيروسات التنفسية هي نفس المعدلات في كل عام، منوهًا بأن في شهر 5 من عام 2023 أعلنت الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا كطارئ عالمي وانتقلت لبقية الفيروسات الأخرى، وحتى هذه اللحظة لا يوجد ما يدعو إلى التعامل مع كورونا بشكل مختلف عن الفيروسات الأخرى.

وأضاف أنه يجب أن نحمي أنفسنا من الإصابة بالفيروسات التنفسية من خلال القواعد التي تعلمناه في فترة كورونا ويجب الحفاظ عليها من خلال التطهير المستمر للأيد والتهوية والتغذية الجيدة، موضحًا أنه يجب ارتداء كمامة في المناطق المزدحمة وسيئة التهوية.

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