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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باكيتا: الزمالك فاوضني لكنني اعتذرت عن المهمة

باكيتا
باكيتا

أكد البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري أنه تلقى مفاوضات من نادي الزمالك خلال الفترة الماضية لكنه اعتذر لإدارة الأبيض.

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وقال باكيتا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد: "تلقيت اتصالات من إدارة الزمالك، وعرضوا علي مشروع ممتد لثلاث سنوات مع إشراف على قطاع الناشئين لتطوير المواهب".


وأضاف: "اعتذرت عن قبول المهمة، لارتباطي بعقد مع شباب بلوزداد ، لكنني اقدر نادي الزمالك بالكامل ومجلس ادارته واحترم جماهيره  والكرة المصرية كثيرا  ".

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