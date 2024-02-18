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الأحد 18 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: كولر سبب التعادل أمام بلوزداد

كولر
كولر

تحدث تامر بجاتو نجم الأهلي والمنصورة السابق عن تعادل المارد  الأحمر مساء أمس أمام شباب بلوزداد الجزائري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا .

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قرار جديد من كولر قبل مواجهة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

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كولر: مواجهة ميدياما صعبة للغاية

أضاف بجاتو في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN" أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي هو المسؤول عن الآداء المتواضع للقلعة الحمراء بالأمس أمام شباب بلوزداد الجزائري، نظرًا لتأخر تغييراته، بالإضافة إلى الإصرار على الدفع بالمهاجم الفرنسي أنتوني موديست وحصوله على العديد من الفرص ولم يحسن استغلالها حتى الآن.

وتابع: مصطفى شوبير مكسب كبير للنادي الأهلي وهو الشيء الإيجابي الوحيد في مباراة شباب بلوزداد، وقادر على حماية العرين الأحمر بشرط استمرار المشاركة، وكنت أرى أن الفريق ليس بحاجة فنية إلى التعاقد مع حارس مرمى في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

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الجريدة الورقية