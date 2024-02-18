نجم الأهلي السابق: كولر سبب التعادل أمام بلوزداد

تحدث تامر بجاتو نجم الأهلي والمنصورة السابق عن تعادل المارد الأحمر مساء أمس أمام شباب بلوزداد الجزائري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا .

أضاف بجاتو في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN" أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي هو المسؤول عن الآداء المتواضع للقلعة الحمراء بالأمس أمام شباب بلوزداد الجزائري، نظرًا لتأخر تغييراته، بالإضافة إلى الإصرار على الدفع بالمهاجم الفرنسي أنتوني موديست وحصوله على العديد من الفرص ولم يحسن استغلالها حتى الآن.

وتابع: مصطفى شوبير مكسب كبير للنادي الأهلي وهو الشيء الإيجابي الوحيد في مباراة شباب بلوزداد، وقادر على حماية العرين الأحمر بشرط استمرار المشاركة، وكنت أرى أن الفريق ليس بحاجة فنية إلى التعاقد مع حارس مرمى في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.