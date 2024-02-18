حضري أطيب كيك ريد فيلفت بخطوات سهلة وسريعة

تعد كيك الريد فيلفت من أطيب الحلويات التي يمكن تقديمها فى المناسبات والتجمعات العائلية، ويعشقها الصغار والكبار، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كيك الريد فيلفت بخطوات سريعة



مقادير الريد فيلفت

- مقادير الكيك :

دقيق : كوبان ونصف (منخول)

سكر : كوبان ونصف

الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

ملون الطعام الاحمر : 3 ملاعق كبيرة

الزبدة : نصف كوب

البيض : 2 حبة

خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

حليب : كوب (سائل)

الخل الأحمر : ملعقة كبيرة

الخل الأبيض : ملعقة صغيرة

- مقادير الكريمة :

جبن كريمي : 680 غم (بدرجة حرارة الغرفة)

الزبدة : كوب (بدرجة حرارة الغرفة)

خلاصة الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

سكر البودرة : 5 أكواب وربع

كيك الريد فيلفت



طريقة التحضير



لتحضير الكيك: في وعاء، اخلطي الحليب مع الخلّ الأحمر واتركيه جانباً لـ10 دقائق.

حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء، انخلي الدقيق والبايكنغ باودر والملح، واتركي المكونات الجافة جانباً.

في وعاء صغير، اخلطي الكاكاو مع ملون الطعام للحصول على ما يشبه المعجون.

في الخلاط الكهربائي، اخلطي الزبدة مع السكر لـ3 دقائق.

أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق بين الإضافات.

أضيفي خلاصة الفانيليا ومعجون الكاكاو واخلطي.

ضعي ثلث كمية المكونات الجافة واخلطي.

اسكبي نصف كمية الحليب وثلث كمية المكونات الجافة واخلطي.

اسكبي الكمية المتبقية من الحليب والمكونات الجافة واخلطي.

في وعاء صغير، اخلطي الخلّ الأبيض مع البايكنغ صودا وأضيفي المزيج إلى خليط الكيك واخلطي.

اسكبي الخليط في قالب كيك مغلّف بورقة زبدة واخبزيه لـ20 دقيقة.

لتحضير الكريمة: في الخلاط الكهربائي، اخفقي جبن الكريم والزبدة والفانيليا على سرعة منخفضة.

زودي من السرعة واستمري بالخلط لدقيقتين.

أضيفي السكر البودرة تدريجياً مع الخلط حتى يتجانس مع المزيج.

ضعي القليل من الكريمة على طبق التقديم للصق الكيكة.

ضعي الطبقة الأولى من الكيك بعد تقطيعه إلى نصفين.

بالسباتولا، امرغي الكريمة على طبقة الكيك.

ضعي الطبقة الثانية من الكيك.

امرغي الطبقة العليا بالكريمة.

وزّعي القليل من كيك الريد فلفت المفتت على الوجه.