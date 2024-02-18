لدايت صحى.. حضري أشهي مكرونة بالتونة والخضروات

تعتبر المكرونة بالتونة من اشهي وألذ أطعمة الدايت، وتعد من أسهل وصفات المكرونة لتكون مناسبة لرجيمك المثالي، جربي لذلك نقدم لكم طريقة عمل المكرونة بالتونة مع تشكيلة من الخضار الطازجة.

مقادير المكرونة بالتونة

- معكرونة : 500 غراماً

- التونا : علبة (مصفاة من الزيت)

- طماطم : 400 غراماً (مقطعة)

- الفلفل الملوّن : 3 حبات

- كزبرة خضراء : ضمة

- الفلفل الحار : نصف ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مفروم)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الزيتون : ربع كوب (منزوع النواة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

طريقة التحضير

اسلقي المكرونة في ماء وملح وزيت لمدة 10 دقائق حتى تنضج، ثم صفيها واتركيها جانباً.

سخني الزيت في مقلاة على النار، وشوحي البصل والثوم حتى يذبلا.

أضيفي الفلفل الألوان، والطماطم، والكزبرة، والزيتون، والتونة.

تبلي بالملح والفلفل الأسود، ثم حركي قليلاً.

أضيفي المكرونة المسلوقة وقلبي جيداً، ثم ضعيها في طبق التقديم وقدميها ساخنة.