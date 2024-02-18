يستعد البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، لظهوره الأول مع الأبيض في بطولة الدوري بعد فترة توقف طويلة للمسابقة، خاض خلالها أبناء ميت عقبة عدة مباريات ودية، قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز "دورى Nile.

فيما يخوض الاسماعيلي مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لكلاسيكو أولاد العم.

وفي السياق ذاته، تعد الصفقات الجديدة للزمالك بمثابة انتفاضة كروية للفريق فى المباريات المقبلة، بالإضافة إلى المدير الفنى الجديد الذى تعقد عليه الجماهير آمالا وطموحات لتحقيق ألقاب وبطولات خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى في الدوري المصري

فيما يعود الزمالك للمباريات الرسمية فى شهر فبراير الجارى بملاقاة الإسماعيلى ضمن لقاءات الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وذلك فى السابعة مساء الاثنين.

ويعود الزمالك لاستئناف مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير.

بينما يختتم الزمالك مبارياته فى شهر فبراير الجاري بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الأربعاء 28 فبراير.

وتعاقد الزمالك مع كل من عبد الله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الأوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، وزياد كمال من إنبى.