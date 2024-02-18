سيدات الزمالك يهزمن وادى دجله فى دوري الطائرة

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره وادي دجلة بنتيجة 3 _ 0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على صالة "تحيا مصر" بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات دور الـ8 "التصنيفي" للدوري الممتاز .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25 - 14

25 - 16

27 - 25

بهذا الانتصار، يتأهل فريق "سيدات الطائرة" للدور قبل النهائي من بطولة الدوري الممتاز، في التصنيف الأول، بجانب فرق، الأهلي وسبورتنج وسموحة.



ويتكون الجهاز الفني لفريق "سيدات الطائرة" من؛ حسام شكري مديراً فنياً ومحمد أنور مدرباً عاماً، وأشرف عبدالعال مدرباً، وهبة حسنين مديراً إداريا، وسمية ناجح اخصائياً للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططاً للأحمال.