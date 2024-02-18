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الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيريرا: الحكم الأجدر سيقود نهائي كأس مصر.. ومستمر في منصبي

فيتور بيريرا رئيس
فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام

أكد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن سيتم الإعلان عن حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك للحكم الأحق.

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ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر يوم ٨ مارس المقبل في السعودية، حيث يقام النهائي لأول مرة خارج مصر.

أضاف بيريرا في تصريحات تلفزيونية: هناك حكام كثيرة في بالي، لتحكيم نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك وهنعلن عنهم عندما أرى من الأحق خاصة إن مازال أمامنا وقت.

وحول اقتراح تواجد تحكيم أجنبي لإدارة نهائي كأس مصر، علق قائلا: نعم جاء لي هذا الاقتراح ولكن قراراتي من رأسي، وليس من أي شخص آخر ولن أريد الحديث عن الطرف المقترح لهذا الأمر.

وأضاف: لدينا 7 حكام قدموا أداء رائعا جدا، و80% من الناس يرون أن هناك تغيير كبير في التحكيم المصري.

وحول الانتقادات رد قائلا: لدي كتاب باسمي تم عمله والكتاب كان يُدرس وأثر بشكل كبير على حكام العالم والآراء لن تكون فارقة معي كثيرا، لو لم أكن مؤثرا لن أتواجد في منصبي الحالي.

وواصل: بعض الحكام لا يريدون تواجدي في منصب رئيس لجنة الحكام؟ ليس لدي مشاكل مع أي شخص.

وأضاف الوضع الحالي وعقدي مع اتحاد الكرة يؤكد استمراري بشكل طبيعي في منصبي.

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