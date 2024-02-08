توفيق السيد: بيريرا ليس له دور في تألق الحكام المصريين في الكان

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن اتحاد كرة القدم كان يرغب في إقالة فيتور بيريرا خلال فترات سابقة لكن روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر كان يتدخل للإبقاء عليه، مشيرًا إلى أن تفوق الحكام المصريين في أمم إفريقيا ليس للبرتغالي بيريرا أي دور فيه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "محمود عاشور من أبرز حكام الـvar في أمم إفريقيا، وفيتور بيريرا كان يرغب في عدم وجوده ضمن القائمة الدولية الخاصة بالحكام، وبيريرا ليس له أي دور في تفوق الحكام المصريين سواء محمد عادل أو أمين عمر".

وأضاف: "بيريرا قام بإيقاف أمين عمر 3 أسابيع بعد واقعة لقاء الزمالك والمقاولون، ولكنه ظهر بشكل طيب للغاية، وهو ومحمد معروف من ضمن المرشحين للتواجد في كاس العالم المقبلة، ونتمنى تواجد واحد منهما على الأقل ضمن البطولة العالمية، وكنت أتمنى أن يقود محمد عادل المباراة النهائية".

وأكمل: "من الوارد أن يتم اسناد النهائي إلى حكم من غرب إفريقيا، أو عيسى سا وهو من الحكام المميزين، ومحمد عادل ظهر بشكل طيب خلال الـ3 مباريات القارية، وقد يكون حكم رابع في المباراة النهائية، كما أن أمين عمر قدم مستوى طيب في 3 مواجهات وهو مرشح وبقوة للتواجد في كأس العالم المقبلة، والكاف يرشح للاتحاد الدولي أبرز العناصر التحكيمية المميزة، وهو يمتلك سيرة ذاتية جيدة ولعب في مونديال الشباب تحت 17 عامًا، وهو الحكم المصري الوحيد المحترف في الكاف".

وزاد: "أمين عمر حكم لقاء نيجيريا وجنوب إفريقيا، كان قريب من لعبة ركلة الجزاء لكنه لم يراها بشكل واضح، ولم يكن لديه تفاصيل كاملة بمن لعب الكرة، لكن بالعودة للفار تم احتساب اللعبة ركلة جزاء لجنوب إفريقيا بشكل صحيح، وأمين عمر حكم كبير يجب المحافظة عليه، وهو المرشح الأبرز من مصر للتواجد دائما في البطولات الكبرى".

وتابع: "فوجئت بأن محمد معروف لم يدير سوى مواجهة واحدة في أمم إفريقيا، ومحمود البنا أفضل حكم مصري في الموسم الماضي فوجئت أيضا بوجوده في الفار، واللعبة التي تسببت في استبعاده خلال لقاء السنغال وكوت ديفوار، بسبب عدم طرد ساديو ماني، حيث كان عليه استدعاء حكم اللقاء، لأنه كان موجودًا على الـvar، وهذه اللعبة أثرت عليه في البطولة، ولكنه يظل واحدًا من أفضل الحكام على مستوى قارة إفريقيا".

وأكد: "أمين عمر هو الأفضل في البطولة من الحكام المصريين ويليه محمد عادل، ومحمود عاشور من أبرز الحكام في العالم حاليا داخل كابينة الفار".

وأشار إلى أنه يعتقد أن فيتور بيريرا سيكمل مهتمه في رئاسة لجنة الحكام لنهاية الموسم الحالي، وأنه من الصعب الاستعانة بأي شخصية آخرى وسط كم الأزمات التي تسيطر على منظومة الحكام المصرية، متمنيًا أن يتخلى عن عناده، وأن يعيد النظر في إسناد المباريات للحكام بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

وأتم: "التصنفيات الخاصة بالتحكيم اثبتت فشلها، ولابد من إعادة النظر فيها، هناك اعتراضات كثيرة من الأندية، ولابد أن يتدخل الاتحاد في هذا الأمر، خصوصا مع كثرة الشكاوي من جميع الفريق".