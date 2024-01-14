فيتور بيريرا يشيد بطاقم التحكم المصري في افتتاح أمم أفريقيا

أشاد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بطاقم التحكيم المصري الذي أدار مواجهة كوت ديفوار و غينيا بيساو في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال بيريرا في تصريحات تليفزيونية: " سعيد بحضور طاقم تحكيم مصري كامل لإدارة لقاء في أمم إفريقيا، الأمر ليس سهلا كما يظن البعض، أثبتنا للقارة والعالم بأكمله إدارة مصرية مميزة للقاء، لم يكن هناك أي أخطاء ".

وأضاف: " أمين عمر وطاقمه ظهروا بشكل مميز للغاية ولم يظهر أي صعوبات كما يحدث في الدوري المصري ولم أكن أتخيل هذا الأداء العظيم للطاقم التحكيمي ".

وتابع: " لست مركزا في الدوري المصري بالوقت الحالي تركيزي أكبر على بطولة إفريقيا.. الصعوبات التي تحدث في الدوري المصري تكمن في الجماهيرية والضغوطات الكبيرة ".

وأكمل: " الطاقم المصري الذي أدار لقاء اليوم أظهر لأوروبا أن الحكام المصريين قادرون على إدارة المباريات بشكل مثالي.

الحكام المصريين يستحقون الظهور في كأس العالم.

وواصل: " ما حدث اليوم خطوة هامة لكل الحكام المصريين وليس أمين عمر مصر بها حكام محترمة جدا، ولابد أن يكون هناك دائما تركيز ويظهرون بشكل محترم مثل اليوم العالم كله يتشرف بوجود حكام مصريين الذين يستحقون الظهور في كأس العالم.

واختتم: " تواصلت مع طاقم التحكيم المصري بالكامل بقيادة أمين عمر وشكرتهم على أدائهم المميز، صراحة شرفونا، وأثبتوا للعالم كله قدرتنا على إدارة المباريات بشكل مثالي ".